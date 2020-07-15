Сводка по текущей ситуации в регионе по коронавирусной инфекции от 15 июля.

В Башкортостане - 6077 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

+ 63 новых подтвержденных.

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 280 человек.

Из них тяжелых - 27, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 6 человек.

На амбулаторном лечении находится 1526 человек с легкой формой заболевания.

За прошедшие сутки с выздоровлением было выписан – 81 человек.

Всего выписано - 4251 человек.

Новых случаев смерти от COVID19 не зарегистрировано.

Общее количество случаев составляет – 20 человек.

На сегодняшний день итого проведено 473277 исследований, обследовано 453287 человек.