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Общество
15 Июля 2020, 20:41

Сводка по текущей ситуации в регионе по коронавирусной инфекции от 15 июля.

По оперативным данным Министерства здравоохранения республики по состоянию на 14.00 часов 15 июля.

В Башкортостане - 6077 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
+ 63 новых подтвержденных.
На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 280 человек.
Из них тяжелых - 27, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 6 человек.
На амбулаторном лечении находится 1526 человек с легкой формой заболевания.
За прошедшие сутки с выздоровлением было выписан – 81 человек.
Всего выписано - 4251 человек.
Новых случаев смерти от COVID19 не зарегистрировано.
Общее количество случаев составляет – 20 человек.
На сегодняшний день итого проведено 473277 исследований, обследовано 453287 человек.
За последние сутки в Республике проведено 5043 исследования, обследовано 4899 человек.
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