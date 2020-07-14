Сводка по текущей ситуации в регионе по коронавирусной инфекции от 14 июля

В Башкортостане - 6014 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

+ 47 новых подтвержденных.

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 310 человек.

Из них тяжелых - 25, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 6 человек.

На амбулаторном лечении находится 1514 человек с легкой формой заболевания.

За прошедшие сутки с выздоровлением было выписан – 171 человек.

Всего выписано - 4170 человек.

Зарегистрирован один случай смерти от COVID-19

Мужчина, 1971 г.р. г. Уфа.

Общее количество случаев составляет – 20 чел.

На сегодняшний день итого проведено 468234 исследования, обследовано 448388 человек.