Сводка по текущей ситуации в регионе по коронавирусной инфекции от 14 июля

В Башкортостане - 6014 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
+ 47 новых подтвержденных.
На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 310 человек.
Из них тяжелых - 25, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 6 человек.
На амбулаторном лечении находится 1514 человек с легкой формой заболевания.
За прошедшие сутки с выздоровлением было выписан – 171 человек.
Всего выписано - 4170 человек.
Зарегистрирован один случай смерти от COVID-19
Мужчина, 1971 г.р. г. Уфа.
Общее количество случаев составляет – 20 чел.
На сегодняшний день итого проведено 468234 исследования, обследовано 448388 человек.
За последние сутки в Республике проведено 4727 исследований, обследовано 4477 человек.