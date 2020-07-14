Борис Титов о проверках малого бизнеса в период пандемии
На вопрос корреспондента о соблюдении маротория на проверки бизнеса во время пандемии, Борис Юрьевич ответил, что в общем больших претензий от представителей малого бизнеса не поступал – мораторий соблюдался.
. В силу необходимости контроля и надзора, проверки возобновятся, ведь они еще контролируют законность и соблюдение равноправия, что выгодно бизнесу. Поэтому обоснованные и немешающие бизнесу проверки будут .
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