Башкортостан возглавил рейтинг по числу участников во Всероссийской премии борцов с мусором

Всероссийская премия борцов с мусором, стартовавшая 5 июня, привлекла внимание все неравнодушных людей, которые на протяжении всего месяца при любой возможности убирали мусор: во время пробежки или прогулки с собакой, по пути на работу или в магазин.

По словам организаторов, инициативу поддержали более 400 человек в 58 регионах России. К акции присоединились артисты, депутаты, руководители некоторых регионов, госслужащие. Больше всего участников было в Башкортостане, Пермском крае, и Санкт-Петербурге. За 25 дней в рамках акции было собрано более 370 тысяч литров мусора.

- Жители республики с удовольствием поддержали нашу акцию по наведению порядка в самых дорогих для них местах республики. Это победа каждого участника, кто принял участие и откликнулся на наш призыв, уделив свое свободное время благородному делу, - прокомментировал региональный координатор проекта «Чистые Игры» в Республике Башкортостан Максим Некрасов.