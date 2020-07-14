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Общество
14 Июля 2020, 20:32

Башкортостан возглавил рейтинг по числу участников во Всероссийской премии борцов с мусором

Подведены итоги Всероссийской премии борцов с мусором. Республика Башкортостан вместе с Пермским краем разделили первенство по числу участников во Всероссийской премии борцов с мусором. В номинации «Герой раздельного труда» победителем стала Айгуль Муллагалиева из города Дюртюли.

Всероссийская премия борцов с мусором, стартовавшая 5 июня, привлекла внимание все неравнодушных людей, которые на протяжении всего месяца при любой возможности убирали мусор: во время пробежки или прогулки с собакой, по пути на работу или в магазин.
По словам организаторов, инициативу поддержали более 400 человек в 58 регионах России. К акции присоединились артисты, депутаты, руководители некоторых регионов, госслужащие. Больше всего участников было в Башкортостане, Пермском крае, и Санкт-Петербурге. За 25 дней в рамках акции было собрано более 370 тысяч литров мусора.
- Жители республики с удовольствием поддержали нашу акцию по наведению порядка в самых дорогих для них местах республики. Это победа каждого участника, кто принял участие и откликнулся на наш призыв, уделив свое свободное время благородному делу, - прокомментировал региональный координатор проекта «Чистые Игры» в Республике Башкортостан Максим Некрасов.
Напомним, проведение подобных акций помогает решению задач, связанных с улучшением качества жизни жителей республики, повышению экологической культуры населения, а также в полной мере соответствует целям нацпроекта «Экология».
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