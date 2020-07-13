В рамках нацпроекта «Образование» 80 учителей республики повысили свою квалификацию
Педагоги Башкортостана получили новые знания в онлайн-формате на базе Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в образовательных учреждениях.
Еще одна возможность им будет предоставлена в августа уже очно. Сессии по hard skills-компетенциям обогатят знания участников проекта, которые получат навыки работы с высокотехнологичным оборудованием, которое уже есть в «Точках роста»
Всего в России онлайн курс «Гибкие компетенции проектной деятельности» освоили свыше 20 тысяч учителей.
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