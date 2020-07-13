Сводка по текущей ситуации в регионе по коронавирусной инфекции от 13 июля

По оперативным данным Министерства здравоохранения республики по состоянию на 13.00 часов 13 июля:

В Башкортостане - 5967 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

+ 46 новых подтвержденных.

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 355 человек.

Из них тяжелых - 27, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 6 человек.

На амбулаторном лечении находится 1594 человека с легкой формой заболевания.

За прошедшие сутки с выздоровлением было выписано – 13 человек.

Всего выписано - 3999 человек.

Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Общее количество случаев составляет – 19 чел.

На сегодняшний день итого проведено 463507 исследований, обследовано 443911 человек.