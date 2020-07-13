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Общество
13 Июля 2020, 21:12

Радий Хабиров заверил, что будут созданы достойные условия для развития и воспитания детей

На своей странице в Фейсбуке Глава РБ Радий Хабиров поделился мыслями о том, что задача власти - создание хороших условий для детей, чтобы они росли здоровыми

. Зафиксированный медицинским аналитическим центром рост рождаемости в мае и июне 2020 года по сравнению с прошлым годом говорит о достигнутых результатах, ведь такой рост происходит впервые с 2015 года. Для удержания достигнутых позиций в республике уже работают меры поддержки молодых семей – это и ранняя диагностика и профилактике заболеваний, и решение проблем с очередями в детские сады и ясли, строительство школ, медицинских учреждений. Радий Хабиров подчеркнул, что, несмотря на нелегкие времена, на детях власти экономить не будут.
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