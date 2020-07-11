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Общество
11 Июля 2020, 14:06

О льготах

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу

Федеральным законом от 15.04.2019 №63-ФЗ ««О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» для физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, начиная с налогового периода 2018 года установлены дополнительные мерысоциальной поддержки, а именно представляется налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м. на один земельный участок и налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв. м в отношении квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м в отношении жилого дома, части жилого дома врасчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.
Начиная с налогового периода 2018 года, предоставление указанных вычетов осуществляется в «проактивном» формате, то есть без подачи заявления на льготу. Льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральными законами.
Под проактивный формат подпадают такие категории льготников, как пенсионеры, предпенсионники, инвалиды.
Вместе с тем, в отношении отдельных налогоплательщиков у налоговых органов могут отсутствовать необходимые сведения, в том числе о количестве имеющихся у налогоплательщика детей.
При этом, у граждан, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, остается право заявить о них и направить в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу.
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