Федеральным законом от 15.04.2019 №63-ФЗ ««О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» для физических лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, начиная с налогового периода 2018 года установлены дополнительные мерысоциальной поддержки, а именно представляется налоговый вычет по земельному налогу в размере кадастровой стоимости 600 кв. м. на один земельный участок и налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения уменьшается на величину кадастровой стоимости 5 кв. м в отношении квартиры, части квартиры, комнаты и 7 кв. м в отношении жилого дома, части жилого дома врасчете на каждого несовершеннолетнего ребенка.

Начиная с налогового периода 2018 года, предоставление указанных вычетов осуществляется в «проактивном» формате, то есть без подачи заявления на льготу. Льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с федеральными законами.

Под проактивный формат подпадают такие категории льготников, как пенсионеры, предпенсионники, инвалиды.

Вместе с тем, в отношении отдельных налогоплательщиков у налоговых органов могут отсутствовать необходимые сведения, в том числе о количестве имеющихся у налогоплательщика детей.