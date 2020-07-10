Жизнь как песня

Многие считают, что воспитание детей - дело очень хлопотное. Времени на себя почти не остаётся. Однако социологические опросы ведущих вузов мира свидетельствуют о том, что многодетные семьи – самые счастливые. В таких семьях дети и родители поддерживают тёплые отношения, заботятся друг о друге и не жалуются на скуку.

Каких-то 50 лет назад многодетная семья была нормой. Дети с малых лет помогали взрослым по хозяйству и в воспитании младших братьев и сестер. И кое-где такие традиции сохранились. К таким родителям-героям сразу появляется масса вопросов: Не страшно за судьбу ребятишек? Сложно ли растить и воспитывать, уделять внимание и заботу всем? Почему быть многодетной мамой – это счастье, и почему мамы трех и более детей ни за что не променяли бы свое «сегодня» с пеленками, уроками и борщами на самую успешную карьеру – рассказали многодетные матери из СП Чураевский сельсовет А.Юзукбаева и А. Гайнутдинова.

Пятикратное счастье

За счастливую совместную жизнь в любви и согласии супруги Андрей и Анжелика Юзукбаевы своими руками построили большой уютный дом, вырастили сад и, самое главное, - подарили жизнь и воспитывают пять детей.

Оба они по специальности – педагоги, друг за другом (в 2000 и 2001 годах) закончили Бирский педагогический институт. Правда, учились на разных факультетах: Андрей – физмате, Анжелика – литфаке. Молодые специалисты вернулись в родную школу, создали семью. Жили с родителями мужа, которые всегда были для них поддержкой и опорой, как в жизни, так и в профессиональном плане.

Анжелика Леонидовна до сих пор верна избранной в юности профессии, преподает уроки марийского языка и литературы в Чураевской школе. А вот Андрею Дигитаевичу, как настоящему кормильцу, когда семья увеличилась, пришлось переквалифицироваться. Он уже 9 лет вахтовым методом работает на севере.

Первым в молодой семье появился продолжатель рода Максим. В настоящее время он гордость и помощник семьи. Учится в УГАТУ на факультете автоматизации производственных процессов . В этом году закончил первый курс университета на одни «4» и «5». Живет активной студенческой жизнью – участвует во всех конкурсах сочинений Всероссийского и республиканского масштабов, мероприятиях, проведенных в «альма-матере».

В 2008 году родился Вадим. Он на «отлично» закончил 5-й класс Чураевской школы. Очень умный и смышленый парень. Не отстает от брата первоклассник Игорь, который активно участвует в жизни школы. Эрвелина и Виктор, младшенькие, пока воспитанники детского сада.

У каждого из детей Юзукбаевых есть своё хобби – одни любят играть в шахматы, другие занимаются сочинительством, неплохо рисуют, а дочка-лапочка любит петь и танцевать.

- Виктор, наверное, будущий строитель, - смеется хранительница очага. – Когда папа дома, он от него ни на шаг не отходит, помогает – все строительные инструменты знает по именам, что папа попросит принести, сразу приносит.

Находиться в большом, двухэтажном доме Юзукбаевых приятно и комфортно. Все вещи на своих местах, на подоконниках и на полу комнатные цветы, придающие дому еще больше уюта. Каждый из домочадцев занят домашними хлопотами.

- Быть мамой – это счастье. Воспитывая пятерых детей, научилась искать плюсы во всем, что со мной происходит. Все принимаю как должное, а по-другому и быть не может. Другой жизни без детей я просто не представляю!, - говорит, прощаясь со мной, Анжелика Леонидовна.

«Дети – это дар Божий»

Многодетная семья кует счастье своими руками. В повседневной жизни Валериан и Алена Гайнутдиновы из деревни Букленды привыкли рассчитывать на собственные силы.

После свадьбы в первую очередь купили дом, расширили огород, разбили сад. Подсобное хозяйство у Гайнутдиновых тоже вызывает белую зависть: коровы, телята, поросята, домашняя птица. Встают в 5 часов утра, особенно летом, – ведь надо успеть закончить работу по дому, а потом бежать на работу. Алене Николаевне в прямом смысле надо бежать, так как работает она в Чураевской ветстанции ветеринарном фельдшером.

Валериан Кайдиевич, за спиной которого 23 года стажа водителем скорой помощи Чураевской участковой больницы, сейчас трудится в Уфе. Дома появляется только по выходным, поэтому приходится «пахать» в два раза больше и быстрее. Вот и во время нашего приезда он с помощью соседей и друзей возил сено. Два старших сын Гайнутдиновых, Максим и Сергей, которые всегда были правой рукой отца, в настоящее время несут службу в рядах Российской Армии, поэтому приходится нанять помощников со стороны. Кстати, 4 июля старшенького, Максима, уже ждали домой. Сергей же появится в родных пенатах в ноябре.

Супруги не привыкли ждать помощи от государства или от кого-либо еще. Привыкли сами зарабатывать, чтобы дети ни в чем не нуждались. Семейный бюджет скромный, но тем не менее на жизнь хватает. Рядом с домом солидный огород, собственноручно выращенный урожай – хорошее подспорье. Будем работать – будем достойно жить, - считает Алена, этому учит и детей.

В доме с родителями живут еще трое детей: единственная и неповторимая Анита, которая закончила 8-й класс Чураевской средней школы на одни «4» и «5», десятилетний Кирилл и детсадовец Тимур. Кстати, 2 июля, в день нашего приезда, ему исполнилось ровно 6 лет.

- Просто молодёжь сейчас избалована. Любит только себя. На первом плане карьера, фигура… А тут и бессонные ночи, стирка пелёнок, распашонок… Потом детсады, затем - школы… Но что может сравниться с тем, когда ты видишь, как твой малыш тебе улыбается, делает неуверенные шажочки, впервые произносит «мама» и «папа». Я сама выросла в дружной многодетной семье. Это счастье - иметь сестёр и братьев. Мечтала, что и у меня будет много деток. А что до проблем, то в дружной сплочённой семье они решаются сообща. Наша Анита - хорошая хозяюшка, мальчишки не боятся мужской работы. Детки - это дар божий, они для души нам даются, и это очень хорошо, - делится Алена Николаевна.

Супругам Гайнутдиновым, как многодетной семье, в селе Чураево выделен земельный участок под строительство дома. Они планируют приступить к строительству в этом году. Мы уверены, что в следующий наш приезд, нас гостеприимные хозяева встретят в новом доме.

Р. S. Быть мамой – это каждодневный труд в плане обеспечения жизнедеятельности семьи, детей. Но одновременно быть мамой – призвание каждой женщины. А быть многодетной матерью – редкий дар. Разве что-нибудь сравнится с ощущением счастья, которое возникает, когда тебя обнимают сразу пять пар любящих детских рук? Мамы пятерых детей уверены, что быть счастливой без детей невозможно. Они считают себя самыми счастливыми людьми на земле.