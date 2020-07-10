Уполномоченный по защите прав предпринимателей Башкирии Флюр Асадуллин прокомментировал выступление главы Башкирии на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив
Он признал, что условия для деятельности предпринимателей стали намного лучше. Об этом говорит то, что регион уже в десятке лидеров по России. Все мероприятия, направленные на улучшение условий для работы и поддержку бизнеса, пошли на пользу и в целом дали замечательный результат. Рейтинг, составленный на основе анонимных опросов, показывает, что предприниматели довольны проделанной работой.
Ведь упростились условия оформления документов, созданы новые рабочие места и многое другое. Флюр Асадуллин выразил надежду, что несмотря на имеющиеся сложности, предприниматели республики ощущают изменения к лучшему.
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