Сводка по текущей ситуации в регионе по коронавирусной инфекции от 10 июля.

В Башкортостане - 5826 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
+ 48 новых подтвержденных.
На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 364 человека.
Из них тяжелых - 27, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 7 человек.
На амбулаторном лечении находится 1545 человек с легкой формой заболевания.
За прошедшие сутки с выздоровлением было выписано – 236 человек.
Всего выписано - 3898 человек.
Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Общее количество случаев составляет – 19 чел.
На сегодняшний день итого проведено 448933 исследования, обследовано 429723 человека.
За последние сутки в Республике