Сводка по текущей ситуации в регионе по коронавирусной инфекции от 10 июля.

В Башкортостане - 5826 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

+ 48 новых подтвержденных.

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 364 человека.

Из них тяжелых - 27, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 7 человек.

На амбулаторном лечении находится 1545 человек с легкой формой заболевания.

За прошедшие сутки с выздоровлением было выписано – 236 человек.

Всего выписано - 3898 человек.

Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Общее количество случаев составляет – 19 чел.

На сегодняшний день итого проведено 448933 исследования, обследовано 429723 человека.