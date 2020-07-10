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Общество
10 Июля 2020, 18:44

Рустем Ахмадинуров признался, что с ужасом узнал об нечеловеческом преступлении.

Единая Россия объявила вознаграждение в 500 тыс. рублей за любую информацию о преступниках, убивших ветерана в Кигинском районе

Только нелюдями можно назвать преступников, убивших и ограбивших 100-летнего ветерана ВОВ Ивана Несмеянова, проживающего в селе Леуза Кигинского района.
Участник Войны с Японией вел активный образ жизни, участвовал о всех общественных мероприятиях села. Несмотря на то, что жил один, был под постоянной заботой дочерей, активистов, соцработников. Член местного совета ЕР вАйдар Гайфуллин навестил его 24 июня, подарив ему специальный телефон с большими кнопками и кнопкой SOS для экстренного вызова, но видимо он не успел на неё нажать...
- Сейчас все подробности страшной трагедии выясняют правоохранительные органы. Мы же со своей стороны приняли решение объявить вознаграждение за любую информацию о подонках убивших ветерана в размере 500 тысяч рублей, - сказал Рустем Ахмадинуров. - Информацию ждём в колл-центр «Нашей заботы» по телефону 8 800 201 89 03.
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