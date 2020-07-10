Рустем Ахмадинуров признался, что с ужасом узнал об нечеловеческом преступлении.

Участник Войны с Японией вел активный образ жизни, участвовал о всех общественных мероприятиях села. Несмотря на то, что жил один, был под постоянной заботой дочерей, активистов, соцработников. Член местного совета ЕР вАйдар Гайфуллин навестил его 24 июня, подарив ему специальный телефон с большими кнопками и кнопкой SOS для экстренного вызова, но видимо он не успел на неё нажать...