По ценам текущего полугодия

Традиционно в этот период подписаться можно на сайте podpiska.pochta.ru и в мобильном приложении Почты России. Навигация сервисов позволяет выбрать журналы и газеты по названию или индексу в поисковой строке, теме, алфавиту, интересам, а оформление займет всего несколько минут. Выписать печатные СМИ можно также во всех почтовых отделениях по бумажному каталогу и через почтальона на дому.

В акции участвуют свыше 1100 изданий, среди которых 330 газет и журналов федерального значения, а также республиканские печатные СМИ, издаваемые в Башкирии. Это общественно-политические, бизнес-газеты, глянцевые журналы, развлекательные, профессиональные, отраслевые и другие издания. Благодаря развитой логистической инфраструктуре Почта России доставит журналы и газеты даже в самые труднодоступные населенные пункты нашей республики.

Также можно оформить благотворительную подписку на журналы и газеты детям из школ-интернатов, детских домов, ветеранам или пожилым соседям, инвалидам из домов престарелых или любому нуждающемуся. Для этого в почтовых отделениях или на страницах акций «Дерево добра» podpiska.pochta.ru/derevo-dobra/region и «Подпиши соседа» podpiska.pochta.ru/collection/sosed необходимо выбрать регион, социальное учреждение, либо указать почтовый адрес получателя.