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Общество
10 Июля 2020, 13:30

Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров прокомментировал сообщение Светланы Чупшевой о прорыве республики

Светлана Чупшева подвела итоги работы регионального Правительства по формированию предпринимательского и инвестиционного климата и отметила, что Башкортостан вошел в первую десятку лучших регионов РФ по комфортному инвестиционному климату, что говорит о движении республики под руководством Радия Хабирова в правильном направлении.

Оценивая озвученные результаты Андрей Назаров подчеркнул, что Правительство республики делает все, чтобы предприниматели работали в комфортных условиях, без опаски негативных последствий инвестировали в регион, развивали разные отрасли. Продвижение вверх на 9 место после 16 говорит о большой работе, но возможности у республики огромные, и задача быть в лидерах России к 2024 году вполне достижима. Говоря о планах на будущее Андрей Назаров сказал, что до конца года планируется формирование Центра управления регионом (ЦУР), помещение для которого уже начинают строить. Центр поможет управлению регионом и будет реагировать на экономические изменения. Запланированный приезд Бориса Титова и коллег говорит о том, что Башкортостан здесь выбран не случайно, по динамике снижения административного давления на бизнес регион тоже является одним из лидеров, у нас комфортно и безопасно для ведения предпринимательской деятельности и все делается для того, чтобы жители республики заслуженно имели высокие доходы и имели возможности для лучшей жизни.
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