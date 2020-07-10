Первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров прокомментировал сообщение Светланы Чупшевой о прорыве республики

Оценивая озвученные результаты Андрей Назаров подчеркнул, что Правительство республики делает все, чтобы предприниматели работали в комфортных условиях, без опаски негативных последствий инвестировали в регион, развивали разные отрасли. Продвижение вверх на 9 место после 16 говорит о большой работе, но возможности у республики огромные, и задача быть в лидерах России к 2024 году вполне достижима. Говоря о планах на будущее Андрей Назаров сказал, что до конца года планируется формирование Центра управления регионом (ЦУР), помещение для которого уже начинают строить. Центр поможет управлению регионом и будет реагировать на экономические изменения. Запланированный приезд Бориса Титова и коллег говорит о том, что Башкортостан здесь выбран не случайно, по динамике снижения административного давления на бизнес регион тоже является одним из лидеров, у нас комфортно и безопасно для ведения предпринимательской деятельности и все делается для того, чтобы жители республики заслуженно имели высокие доходы и имели возможности для лучшей жизни.