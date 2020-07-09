+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
9 Июля 2020, 14:03

Снять ограничения операций по счетам теперь можно быстрее

ФНС России доработала личные кабинеты юридического лица и индивидуального предпринимателя для ускорения процесса снятия ограничений операций по счетам должников и актуализации интернет-сервиса «Банкинформ» о наличии действующих решений о приостановлении.

Теперь налогоплательщики могут сами подать электронное обращение, сообщив сведения о погашении долга перед бюджетом. Благодаря обновлению снятие ограничений по счетам будет проходить в два раза быстрее, не дожидаясь поступления в налоговые органы информации банков о перечислении денежных средств в бюджет.
Также теперь в личных кабинетах юридического лица и индивидуального предпринимателя пользователи смогут ознакомиться с документами, которые стали основанием для приостановления в соответствии с пунктом 2 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации, с указанием суммы, в отношении которой принято такое решение, и величины непогашенного остатка по документу
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru