Снять ограничения операций по счетам теперь можно быстрее

Теперь налогоплательщики могут сами подать электронное обращение, сообщив сведения о погашении долга перед бюджетом. Благодаря обновлению снятие ограничений по счетам будет проходить в два раза быстрее, не дожидаясь поступления в налоговые органы информации банков о перечислении денежных средств в бюджет.

Также теперь в личных кабинетах юридического лица и индивидуального предпринимателя пользователи смогут ознакомиться с документами, которые стали основанием для приостановления в соответствии с пунктом 2 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации, с указанием суммы, в отношении которой принято такое решение, и величины непогашенного остатка по документу