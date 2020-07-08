В налоговых органахвозобновляется прием заявителей в порядке живой очереди

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекциив соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 №УГ-111, при посещении инспекции необходимо использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки).

Дополнительно налоговые органы Республики Башкортостан напоминают о преимуществах электронного взаимодействия: практически любую услугу можно получить онлайн, более 50 сервисов доступны на сайте и в мобильных приложениях ФНС России.

Прием и обслуживание налогоплательщиков осуществляется только в рабочие дни.