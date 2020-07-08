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Общество
8 Июля 2020, 14:00

В налоговых органахвозобновляется прием заявителей в порядке живой очереди

В рамках поэтапного снятия ограничений, связанных с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, налоговые органы Республики Башкортостан сообщают о возобновлении приема и обслуживания налогоплательщиков в территориальных органах ФНС России по Республике Башкортостан (далее – ТНО) в порядке живой очереди.

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекциив соответствии с Указом Главы Республики Башкортостан от 18.03.2020 №УГ-111, при посещении инспекции необходимо использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски, перчатки).
Дополнительно налоговые органы Республики Башкортостан напоминают о преимуществах электронного взаимодействия: практически любую услугу можно получить онлайн, более 50 сервисов доступны на сайте и в мобильных приложениях ФНС России.
Прием и обслуживание налогоплательщиков осуществляется только в рабочие дни.
Для решения всех вопросов по налогам и налогообложению обращайтесь по бесплатному номеру многоканального телефона Единого Контакт-центра ФНС России - 8-800-222-22-22.
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