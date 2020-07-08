Уроженец деревни Букленды Мишкинского района Вадим Кутлияров занял второе место в конкурсе военно-профессионального мастерства "Воин Мира"

В этом году в состязаниях участвовало 78 представителей 13 команд со всех военных округов, а так же Северного флота, Воздушно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, Воздушно-десантных войск, 12 главного управления и Военного университета Минобороны, Московского высшего общевойскового командного училища, МЧС России и Национальной гвардии.

В течение минувшей недели они состязались за право быть лучшими в пяти этапах: "Атлет", " Профессионал", "Снайпер", " Кавалер" и "Эрудит". Часть соревнований проходила на полигоне под Екатеринбургом в экстремальных погодных условиях. Для того, чтобы продемонстрировать боевую подготовку на самом сложенном этапе "Атлет" участники состязаний под проливным дождем в полной экипировке и с автоматами за плечами преодолели два километра. При этом, не снижая темпа, должны были попасть в цель ножами, гранатами, поразить на огневом рубеже три мишени.

В номинации "Снайпер" наш земляк Вадим Кутлияров занял 2 место, а в командном первенстве ЦВО стал бронзовым призёром. В 2012 году Вадим вместе со своим братом-близнецом были призваны в армию Мишкинским райвоенкоматом. Уроженец деревни Букленды, воспитанник тренеров Мурзашевых Вадим Кутлияров после завершения срочной службы решил продолжить службу по контракту. И вот на всеармейском этапе конкурса военно-профессионального мастерства "Воин Мира" молодой человек показал отличные результаты.

Победители конкурса военно-профессионального мастерства "Воин Мира" награждены в Екатеринбурге. Кубки, медали и дипломы получили самые сильные, быстрые, эрудированные профессионалы военного дела.

- Мы гордимся, что наши земляки добиваются таких высоких наград, они отстаивают и честь района, и честь республики, - говорит военный комиссар Мишкинского и Бураевского районов Сергей Васильев. – Хочу поблагодарить тренеров Мурзашевых, которые душой болеют за каждого воспитанника, готовят настоящих защитников Отечества и дают им путевку в жизнь, по-моему, эти люди достойны стать Почетными гражданами района. А за Вадима мы очень рады, это его заслуженная награда, думаю, его победы еще впереди. Удачи ему.