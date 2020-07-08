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Общество
8 Июля 2020, 18:21

Сводка по текущей ситуации в регионе по коронавирусной инфекции

По оперативным данным Министерства здравоохранения республики по состоянию на 13.00 часов 8 июля: В Башкортостане - 5731 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. + 45 новых подтвержденных.

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 405 человек.
Из них тяжелых - 29, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 7 человек.
На амбулаторном лечении находится 1701 человек с легкой формой заболевания.
За прошедшие сутки с выздоровлением было выписан – 157 человек.
Всего выписано - 3520 человека.
Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.
Общее количество случаев составляет – 19 человек.
Количество случаев внебольничной пневмонией за сутки – 227.
Все они обследованы на COVID-19.
Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки составляет – 107.
На сегодняшний день итого проведено439011 исследований, обследовано 420235 человек.
За последние сутки в Республике проведено 4825 исследований, обследовано 4665человек.
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