Сводка по текущей ситуации в регионе по коронавирусной инфекции

На сегодняшний день в стационарах республики лечение проходят 405 человек.

Из них тяжелых - 29, в том числе находятся на аппаратах ИВЛ – 7 человек.

На амбулаторном лечении находится 1701 человек с легкой формой заболевания.

За прошедшие сутки с выздоровлением было выписан – 157 человек.

Всего выписано - 3520 человека.

Новых случаев смерти пациентов с COVID-19 за прошедшие сутки не зарегистрировано.

Общее количество случаев составляет – 19 человек.

Количество случаев внебольничной пневмонией за сутки – 227.

Все они обследованы на COVID-19.

Число выписанных пациентов с пневмонией из стационаров за сутки составляет – 107.

На сегодняшний день итого проведено439011 исследований, обследовано 420235 человек.