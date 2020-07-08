Руководитель региона Радий Хабиров назвал геопарк «Янган-Тау» музеем под открытым небом
Геопарк первым в России и СНГ получил высокий международный статус. Привлекательный для иностранных туристов «Янган-Тау» предоставляет качественные и безопасные услуги.
В состоящем из 35 геологических объектов геопарке растут краснокнижные растения, живут редкие виды животных. Объекты имеют международную, национальную и образовательную значимость.
«Торатау» станет следующим геопарком , об этом уже заявлено в сеть ЮН
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