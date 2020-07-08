Парк «Волна» преобразуется

О расширении парка в два раза, появлении здесь детских и спортивных площадок, хоккейной коробки, сцены, пешеходных дорожек, стационарных туалетов рассказал Эдуард Остапчук, представляющий подрядную организацию.

Очень нужным элементом стал автогородок, который поможет детям в изучении Правил дорожного движения. Более 100 камер видеонаблюдения будут работать на территории парка, есть указатели зон. Еще один важный момент – создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями. В планах – облагораживание местного пруда и его береговой зоны.