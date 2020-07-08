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Общество
8 Июля 2020, 18:18

Парк «Волна» преобразуется

В Ленинском районе Уфы идет реконструкция парка, которая началась в 2018 году и помогает в реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

О расширении парка в два раза, появлении здесь детских и спортивных площадок, хоккейной коробки, сцены, пешеходных дорожек, стационарных туалетов рассказал Эдуард Остапчук, представляющий подрядную организацию.
Очень нужным элементом стал автогородок, который поможет детям в изучении Правил дорожного движения. Более 100 камер видеонаблюдения будут работать на территории парка, есть указатели зон. Еще один важный момент – создание доступной среды для людей с ограниченными возможностями. В планах – облагораживание местного пруда и его береговой зоны.
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