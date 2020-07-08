Обманутые дольщики Нефтекамска получили ключи от квартир

140 семей , тоже считавшиеся обманутыми дольщиками, тоже недавно поселились в двух домах, сданных в этом же квартале, еще 38 семей ждут свое жилье.

По республике таких недостроев еще много. По каждому из них разработан план действия. До конца 2024 года этот вопрос должен быть решен

Таким образом, проблемы обманутых дольщиков в отдельно взятом Нефтекамске закроем полностью. Но есть ещё по всей республике «богатое наследство» недостроев. По каждому их них есть конкретный план действия, привлечены инвесторы, ежедневно этими вопросами занимается вице-премьер нашего правительства. Вчера на стройчасе обсудили дома, которые достроим до 1 апреля 2021 года. В целом эту непростую задачу по решению проблем всех обманутых дольщиков решим до конца 2024 года, большая часть домов будут сданы в 2021-2022 годах.