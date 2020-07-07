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Общество
7 Июля 2020, 19:39

В Республике Башкортостан продолжается реализация мероприятий по Году эстетики.

Преображение городов и сел включает, четыре базовых направления эстетики населенных пунктов: газоны, тротуары, ограждения и освещение.

Мероприятия по ремонту и устройству новых заборов, газонов, тротуаров, освещения, санитарному содержанию территории осуществляются во всех муниципальных образованиях. Всего по Республике выполнен ремонт заборов в объеме 163 км. Заборы, которые находятся вдоль красных линий, уже приобретают единообразный стиль.
Меняется и внешний облик газонов. В 26 муниципалитетах проведен ремонт и заложены новые газоны на площади свыше 128 тыс. кв. м. Обновлены и восстановлены клумбы как на центральных улицах, так и во дворах.
Не остаются без внимания и тротуары, 23 км из них отремонтированы.
Активно проходят Дни чистоты. В них принимают участие все муниципальные образования – это свыше 700 тысяч человек. Вывезено более 17 тысяч тонн мусора.
А также, особое внимание в год эстетики населенных пунктов уделялось благоустройству мест славы и почета. В юбилейный год Победы реконструировано и отремонтировано более 350 памятников и обелисков, мемориалов славы.
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