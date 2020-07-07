В Республике Башкортостан продолжается реализация мероприятий по Году эстетики.

Мероприятия по ремонту и устройству новых заборов, газонов, тротуаров, освещения, санитарному содержанию территории осуществляются во всех муниципальных образованиях. Всего по Республике выполнен ремонт заборов в объеме 163 км. Заборы, которые находятся вдоль красных линий, уже приобретают единообразный стиль.

Меняется и внешний облик газонов. В 26 муниципалитетах проведен ремонт и заложены новые газоны на площади свыше 128 тыс. кв. м. Обновлены и восстановлены клумбы как на центральных улицах, так и во дворах.

Не остаются без внимания и тротуары, 23 км из них отремонтированы.

Активно проходят Дни чистоты. В них принимают участие все муниципальные образования – это свыше 700 тысяч человек. Вывезено более 17 тысяч тонн мусора.