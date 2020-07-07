+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
7 Июля 2020, 18:13

В Башкирии пройдет Неделя семьи

С 6 по 12 июля в Башкирии будет проходить Неделя семьи. Тематическая неделя приурочена ко Дню семьи, любви и верности, который традиционно отмечается в России 8 июля.

. Министерство семьи, труда и социальной защиты населения РБ предлагает насыщенный план мероприятий.Так, 6 июля Неделе семьи даст старт знакомый и полюбившийся многим жителям республики «Семейный бумеранг доброты». Акция соберет детские товары, которые разойдутся по семьям, где одновременно родились двое и более детей, а также семьям с детьми с разницей в возрасте от 1 до 4 лет, многодетным семьям. Сбор товаров осуществляется в центрах «Семья» Республики Башкортостан.7 июля продолжит тематическую неделю Марафон полезных советов. С 12.00 до 20.00 по телефону 8800-347-5000 специально приглашенные психологи Уфы дадут консультации по вопросам воспитания детей, детско-родительских и супружеских отношений. Республиканская акция, которая станет основным мероприятием 8 июля, будет во благо семейного бюджета! Называется она #семьяэтовыгодно. Акция организована совместно с Государственным комитетом Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей. Участниками акции станут около 260 торговых представителей и индивидуальных предпринимателей из 37 муниципалитетов республики.«Семейный тур по Башкирии» 9 июля намерен обратить внимание жителей республики, и особенно многодетных семей, к популярным туристическим маршрутам по республике и подсказать, как грамотно подобрать тур за разумные деньги.10 июля пройдет республиканская акция «Безопасная дорога – счастливая семья». Это акция организовано совместно с ГИБДД по РБ. Во время акции участником дорожного движения будут вручаться флаеры с полезной информацией и с пожеланием соблюдать правила дорожного движения.В календаре семейных мероприятий 11 июля значится акция «Место встречи – центр «Семья». В День открытых дверей в центрах «Семья» с 12.00 до 15.00 будут работать консультативные площадки, творческие и познавательные мастер-классы, культурно-развлекательные площадки с обязательным соблюдением противоэпидемических норм или дистанционно.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru