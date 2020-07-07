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7 Июля 2020, 18:21

Элвина Грея обвинили в нарушении самоизоляции

Известный башкирский и татарский певец Элвин Грей сообщил, что его обвиняют в нарушении самоизоляции. Соответствующее письмо артист нашёл в почтовом ящике сегодня. Но ситуация оказалась не такой простой, какой кажется на первый взгляд.

16 марта Элвин Грей приехал из Москвы в Казань и не ушёл на самоизоляцию, что якобы является нарушением по постановлению от 19 марта, которое запрещает после возвращения из-за границы две недели выходить из дома. Элвин Грей не понимает, почему должен был уйти на самоизоляцию, если вернулся из Москвы, а не из-за рубежа. Также артист отмечает, что постановление вынесли еще 1 июня и дали 10 дней на обжалование, но письмо прислали только сегодня. Такой парадокс в системе возмутил певца. «Парадокс. Это что, теперь можно попирать закон, ища лазейки в дыре законодательной? Вопрос к зам. врачу — Вы со всеми так поступаете? Или у Вас что-то личное к моей персоне? А может, здесь усматривается другое? Если всех так незаконно под одну гребенку, а меня, мол, мы не только с Вами так, вот и Элвина Грея обули. Ну уж извините, я не «бычок на откорме», который стоит в своем стойле и мычать боится. А если таких незаконных постановлений выписано тысячи? А если десятки тысяч? Это же уже «уголовка» чистой воды», — отметил Элвин Грей. Артист решительно намерен разобраться в ситуации, так как считает такое постановление «фикцией». Артист уверен, что любой здравомыслящий человек на его месте также нашел бы юристов и доказал в суде незаконность такого штрафа.
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