Радий Хабиров провёл совещание по развитию общественных пространств и жилищно-коммунального хозяйства

В начале совещания обсудили этапы благоустройства городских парков и набережной реки Белая в Уфе. Так, идущие сейчас работы перед Городским дворцом культуры рядом со сквером «Дубки» завершат уже этой осенью, а 1 августа набережная реки Белая должна быть полностью открыта для горожан и гостей башкирской столицы.

– Мне и многим уфимцам очень понравилось, как благоустроили недавно открытый сквер возле фонтана «Танцующие журавли», – сказал Радий Хабиров. – Теперь там необходимо наполнить пространство содержанием: организовать тематические мероприятия и очень жестко пресекать всяческие поползновения по открытию несанкционированной уличной торговли.

В 2020 году в Октябрьском районе начнёт работать парк «Кашкадан». Городские власти заверили, что 1 сентября в Сипайлово откроется долгожданный детский сад. Руководитель региона поручил включить на 2021 год республиканскую программу комплексного развития первичного медицинского звена строительство в микрорайоне новой поликлиники. Также в ближайшие два года планируют навести порядок в парках Баланово и Центральный в Дёмском районе и на Тёплом озере и Инорсе.

– В 2021 году очистите водоём в Инорсе и берег вокруг него от мусора, а в Дёме уберите старые деревья, ямы и замените бордюры. В 2022 году надо полностью преобразить эти территории с учетом мнения местных жителей, – сказал Радий Хабиров. – Необходимо также совместно с городскими властями вести благоустройство дворов и подъездов, продумать логистику движения транспорта и парковок на Набережной улице вдоль Уфимки.

Далее участники совещания рассмотрели варианты реконструкции улицы Октябрьской Революции в Уфе путём поэтапного проведения работ от улицы Цюрупы до проспекта Салавата Юлаева.

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Председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков доложил о результатах проверок правомерности корректировки платы за отопление, проведенной ООО «БашРТС» в 2020 году.

– Жителям более пяти тысяч многоквартирных домов вернули более одного миллиарда рублей за неправомерные доначисления в 2019 году, – сообщил главный жилищный инспектор республики. – Сейчас ООО «БашРТС» вернуло жильцам ещё 315 домов 25 млн рублей.

По словам инспекторов и членов общественного контроля, избыточные начисления за отопление происходят из-за противоречий в действующем жилищном законодательстве, несогласованных действий ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний.