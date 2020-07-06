+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
6 Июля 2020, 22:20

Программное обеспечение "Открытый регион" - одно из лучших

Напомним, что Аналитический центр при Правительстве РФ по заказу Минкомсвязи России разработал оригинальную методику оценки конкурентоспособности цифровых решений в формате конкурсного отбора, что способствует реализации национального проекта «Цифровая экономика», утверждённого майским указом Владимира Путина.

Всего на конкурс было подано около 300 заявок от российских разработчиков. Работы оценивались по 12 номинациям. Так, разработанная в Башкортостане «Программа для автоматизации процессов в органах власти и взаимодействия с населением Открытый регион», победила во всероссийском конкурсе среди отечественных решений и практик.
- Программе присвоена победа за конкурентоспособность среди отечественных решений, преимущественно на базе «сквозных» цифровых технологий, имеющих высокий потенциал, - подчеркнули в пресс-службе Минцифразвития РБ. - Программное обеспечение из Башкортостана «Открытый регион» было признано одним из лучших в России, наряду с продуктами таких компаний, как ABBYY, Сбербанк, Электронные Офисные Системы, Directum.
Отметим, что цифровое решение Башкортостана рекомендовано к тиражированию в России.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru