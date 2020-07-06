Программное обеспечение "Открытый регион" - одно из лучших

Всего на конкурс было подано около 300 заявок от российских разработчиков. Работы оценивались по 12 номинациям. Так, разработанная в Башкортостане «Программа для автоматизации процессов в органах власти и взаимодействия с населением Открытый регион», победила во всероссийском конкурсе среди отечественных решений и практик.
- Программе присвоена победа за конкурентоспособность среди отечественных решений, преимущественно на базе «сквозных» цифровых технологий, имеющих высокий потенциал, - подчеркнули в пресс-службе Минцифразвития РБ. - Программное обеспечение из Башкортостана «Открытый регион» было признано одним из лучших в России, наряду с продуктами таких компаний, как ABBYY, Сбербанк, Электронные Офисные Системы, Directum.