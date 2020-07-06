Программное обеспечение "Открытый регион" - одно из лучших

Всего на конкурс было подано около 300 заявок от российских разработчиков. Работы оценивались по 12 номинациям. Так, разработанная в Башкортостане «Программа для автоматизации процессов в органах власти и взаимодействия с населением Открытый регион», победила во всероссийском конкурсе среди отечественных решений и практик.