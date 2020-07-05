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Общество
5 Июля 2020, 11:14

В Уфе состоялся праздничный салют

3 июля в столице Республики Башкортостан на площади имени Ленина состоялся праздничный салют в честь присвоения Уфе почетного звания «Город трудовой доблести».

3 июля в столице Республики Башкортостан на площади имени Ленина состоялся праздничный салют в честь присвоения Уфе почетного звания «Город трудовой доблести».
Всего было произведено более 800 залпов продолжительностью 10 минут.
Также на фасаде здания Администрации города Уфы обновлены баннеры на данную тематику.
Напомним, 2 июля Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал Указ о присвоении 20 российским городам, в том числе и Уфе, почетных званий «Город трудовой доблести».
В поддержку присвоения Уфе звания свои подписи поставили 1,2 млн жителей Башкортостана.
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