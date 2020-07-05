Четверым врачам Башкирии присвоено почётное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкеской Республики*»

Бригада из 17 врачей из Уфы отправлена в Карачаево-Черкесскую Республику (КЧР) для помощи медикам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.

По обращению Главы КЧР Рашида Темрезова к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко в КЧР направлены 17 высокопрофессиональных врачей из Башкортостана.

Три недели наши врачи оказывали помощь коллегам в лечении пациентов с коронавирусной инфекции.

Гумеров Руслан Мансурович, заведующий отделом статистики, врач-терапевт Клиники БГМУ. В 2003 году закончил БГМУ, работал врачом-терапевтом в Красноусольской ЦРБ, с 2012 года работает в клинике БГМУ. Работая на должности заведующего поликлиникой Клиники БГМУ внедрил систему бережливого производства. Принимает участие в клинических апробациях. Является квалифицированным специалистом, постоянно занимается усовершенствованием своих знаний, при диагностике и лечении заболеваний внутренних органов, инфекционных заболеваний применяет современные методы исследования, руководствуется методическими рекомендациями и стандартами лечения. Отец 6 детей, самому младшему было две недели, когда Гумеров заступил на смену в ковид-Госпиталь. С момента открытия госпиталя COVID-19 на базе клиники БГМУ, принимал активное участие в организационной работе, логистики и маршрутизации пациентов.

Принимает непосредственное участие в лечении пациентов в Госпитале COVID-19 Клиники БГМУ. Для оказания медицинской помощи в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекции направлен в госпиталь Карачаево-Черкесской Республики в июне 2020 года. При непосредственном участии Гумерова была отлажена маршрутизация, разграничения на чистую и красные зоны в госпитале, даны рекомендации для врачей. Присвоено почетное званием «Заслуженный врач Карачаево-Черкеской Республики».

Умутбаев Салават Вилсамович, в 2011 году закончил БГМУ, работает в Клинике БГМУ с апреля 2019 года врачом-неврологом. С момента открытия консультировал больных в госпитале COVID-19 Клиники БГМУ. Для оказания медицинской помощи в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекции направлен в госпиталь Карачаево-Черкесской Республики в июне 2020 года. Присвоено почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесской Республики».

Константин Золотухин - главный анестизиолог реаниматолог МЗ РБ.