+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
5 Июля 2020, 22:41

*Четверым врачам Башкирии присвоено почётное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкеской Республики*»

Высокие государственные награды из рук Главы Карачаево-Черкесской Республики Рашида Темрезова получили Руслан Гумеров, Салават Уметбаев, Евгений Кустов, Константин Золотухин

Бригада из 17 врачей из Уфы отправлена в Карачаево-Черкесскую Республику (КЧР) для помощи медикам в лечении пациентов с коронавирусной инфекцией.
По обращению Главы КЧР Рашида Темрезова к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко в КЧР направлены 17 высокопрофессиональных врачей из Башкортостана.
Три недели наши врачи оказывали помощь коллегам в лечении пациентов с коронавирусной инфекции.
Гумеров Руслан Мансурович, заведующий отделом статистики, врач-терапевт Клиники БГМУ. В 2003 году закончил БГМУ, работал врачом-терапевтом в Красноусольской ЦРБ, с 2012 года работает в клинике БГМУ. Работая на должности заведующего поликлиникой Клиники БГМУ внедрил систему бережливого производства. Принимает участие в клинических апробациях. Является квалифицированным специалистом, постоянно занимается усовершенствованием своих знаний, при диагностике и лечении заболеваний внутренних органов, инфекционных заболеваний применяет современные методы исследования, руководствуется методическими рекомендациями и стандартами лечения. Отец 6 детей, самому младшему было две недели, когда Гумеров заступил на смену в ковид-Госпиталь. С момента открытия госпиталя COVID-19 на базе клиники БГМУ, принимал активное участие в организационной работе, логистики и маршрутизации пациентов.
Принимает непосредственное участие в лечении пациентов в Госпитале COVID-19 Клиники БГМУ. Для оказания медицинской помощи в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекции направлен в госпиталь Карачаево-Черкесской Республики в июне 2020 года. При непосредственном участии Гумерова была отлажена маршрутизация, разграничения на чистую и красные зоны в госпитале, даны рекомендации для врачей. Присвоено почетное званием «Заслуженный врач Карачаево-Черкеской Республики».
Умутбаев Салават Вилсамович, в 2011 году закончил БГМУ, работает в Клинике БГМУ с апреля 2019 года врачом-неврологом. С момента открытия консультировал больных в госпитале COVID-19 Клиники БГМУ. Для оказания медицинской помощи в лечении пациентов с новой коронавирусной инфекции направлен в госпиталь Карачаево-Черкесской Республики в июне 2020 года. Присвоено почетное звание «Заслуженный врач Карачаево-Черкесской Республики».
Константин Золотухин - главный анестизиолог реаниматолог МЗ РБ.
Евгений Кустов - главный врач Белорецкой ЦРБ.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru