+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
3 Июля 2020, 11:29

Обращайтесь по "горячей линии"

Прокуратурой организовано проведение телефонных «горячих линий» по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи, лекарственном обеспечении, в том числе, просим сообщить о фактах отказа в госпитализации в медицинское учреждение в связи с введением карантинных мер.

Срок проведения «горячих линий» - с 9.00 до 12.00 еженедельно по понедельникам и четвергам, обращаться по номеру телефона 2-16-48 (помощник прокурора Сарбаева Назгуль Азатовна).
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru