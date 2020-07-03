Обращайтесь по "горячей линии"

Прокуратурой организовано проведение телефонных «горячих линий» по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи, лекарственном обеспечении, в том числе, просим сообщить о фактах отказа в госпитализации в медицинское учреждение в связи с введением карантинных мер.
Срок проведения «горячих линий» - с 9.00 до 12.00 еженедельно по понедельникам и четвергам, обращаться по номеру телефона 2-16-48 (помощник прокурора Сарбаева Назгуль Азатовна).
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