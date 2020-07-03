ЕГЭ в Башкирии будут сдавать более 19 тысяч человек

В республике будут открыты 100 пунктов проведения ЕГЭ, включающих 1411 аудиторий. В каждой аудитории расположится не более 9 человек. Все аудитории будут охвачены онлайн-наблюдением. Также в пунктах проведения ЕГЭ будут соблюдены все необходимые санитарные нормы. На обеспечение санитарной безопасности потрачено 8 млн рублей.