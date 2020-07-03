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Общество
3 Июля 2020, 11:18

ЕГЭ в Башкирии будут сдавать более 19 тысяч человек

19093 человека будут сдавать ЕГЭ в этом году в Башкирии. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил министр образования РБ Айбулат Хажин.Большинство из них (17647) выпускники школ этого года, остальные (1446) – выпускники прошлых лет.

Наиболее популярными предметами стали: русский язык (16588), профильная математика (10671), обществознание (6775), физика (4748), биология (3812), химия (3616), информатика(3559).
В республике будут открыты 100 пунктов проведения ЕГЭ, включающих 1411 аудиторий. В каждой аудитории расположится не более 9 человек. Все аудитории будут охвачены онлайн-наблюдением. Также в пунктах проведения ЕГЭ будут соблюдены все необходимые санитарные нормы. На обеспечение санитарной безопасности потрачено 8 млн рублей.
Основной период экзаменов пройдет с 3 по 25 июля (включая резервные дни). Дополнительный период – с 3 по 8 августа.
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