Уважаемые наши подписчики, вот и закончилось первое полугодие 2020 года. А вы не забыли подписаться на ваши любимые газеты и журналы на второе полугодие? Может случиться, что в летней суете вы можете пропустить этот важнейший момент. Тогда наше радостное сообщение для вас – срок подписки продлен до 13 июля. Если вы успеете подписаться до этого срока, то до конца года ваши любимые издания будут рядом с вами до конца года.

Наша районная газета тоже ждет своих любимых читателей. Вы можете выписать нашу газету как в почтовых отделениях (с доставкой на дом), так и в редакции (альтернативная подписка). Цена газеты – 947 рубля 82 коейки, альтернативная подписка – 540 рублей.

Спешу поделиться еще с одной радостной вестью – с 1 июля вновь начинаем разыгрывать призы. Как всегда мы приготовили для вас очень хорошие и ценные подарки, которые каждому пригодятся в доме.

Призы будут разыгрываться по пятницам в 11 часов. Для того, чтобы стать счастливым обладателем нашего приза, вы должны отправить или принести к нам в редакцию подписные квитанции на 6 месяцев. Верьте в свое счастье, и Фортуна улыбнется вам!