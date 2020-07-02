Наша страна. Наша Конституция

Конечно же, в стороне не остались и мишкинцы. С 8 утра до 20.00 часов вечера избиратели подходили к урнам в своих избирательных участках, чтобы отдать свои голоса за изменения в главном документе страны.

В целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, при входе в помещения были организованы пункты температурного контроля и дезинфекции рук, размещен дезинфицирующий коврик. Участники голосования обеспечивались одноразовыми масками и перчатками, а также индивидуальной ручкой. На полах помещений были нанесены специальные линии-указатели, которые помогали обеспечивать соблюдение санитарной дистанции и бесконтактного передвижения избирателей. В течение дня, через каждые два часа, помещения для голосования обрабатывались дезинфицирующими растворами. Члены избирательной комиссии, наблюдатели, присутствующие при проведении голосования, строго соблюдали меры предосторожности и находились в масках, перчатках, за защитными экранами, периодически проходили температурный контроль.

На избирательном участке № 2657 (здание военкомата) мы побывали 30 июня и 15.30 часов 1 июля. К этому моменту досрочно проголосовали 925 человек, из них 345 - вне помещения. В основном это люди в возрасте 65+ и инвалиды. Впервые своими конституционными правами воспользовались 14 молодых людей. В процентном отношении посещаемость составляла 90 %.

В 14.15 нас доброжелательно встретили на избирательном участке № 2654. К моменту нашего посещения поток избирателей иссяк.

- Люди приходили с утра, – говорит председатель УИК Алена Иванова. – Думаем, еще один поток будет вечером, когда люди закончат домашние дела.

В списке избирателей на этом участке насчитывается 751 человек, 74 % из них за прошедшие шесть дней уже проголосовали. К 139 избирателям был организован выезд на дом. А 1 июля процент на этом участке составляли 84 %. Из семи впервые голосующих молодых людей к моменту нашего пребывания пришел только один.

На избирательном участке № 2653 (средняя школа № 2) по списку числятся 632 человека, 80% из них к моменту нашего посещения пришли на свой участок, чтобы участвовать в важнейшем мероприятии, решить судьбу страны и жителей России.

155 человек получили возможность голосовать на дому – это первая необходимость в условиях пандемии коронавируса. Из пяти впервые голосующих к 14.30 подошли двое.

Избирательный участок № 2651 расположен в деревне Староваськино, сюда же приходили голосовать и жители Нововаськино. Кроме того, члены избирательного участка побывали в этой деревне 26 июня, когда проголосовало больше половины жителей деревни. Общее количество избирателей на этом участке – 483 человека, 53 из них изъявили желание воспользоваться своим конституционным правом вне помещения. К моменту нашего посещения в урну было опущено около 300 бюллетеней.

- Как у вас дела, с каким настроением люди приходят на участок? - спрашиваю у председателя УИК Людмилы Арсентьевой.

- Приходят, голосуют и уходят. А вот один из них сказал: голосую за мирное небо и счастливое будущее наших детей. Вот так, наши избиратели настроены оптимистично…

Завершили мы наши визиты в лицее №1, в котором находится избирательный участок № 2656. Это самый большой пункт, где числятся 1518 человек. На время нашего посещения здесь уже проголосовал 91 % избирателей. 233 человека выразили свою позицию на дому. Из 18 впервые голосовавших, на избирательный участок подошли 16.

Итак, голосование состоялось. Надеемся, что наши надежды на лучшее оправдаются.