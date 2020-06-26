Вспомним добрым тихим словом

Родные 24 июня отметят сороковину со дня смерти моего соседа Валерия Бикунина. Многие знали его в лицо, встречались, а какую жизнь он прожил, мало кто знает.

Валерий Михайлович Бикунин родился 5 марта 1946 года в деревне Атняшкино Караидельского района, детство его прошло в соседней маленькой деревушке Казанке, куда переехали его родители с детьми. Семья была не маленькая — пятерых детей воспитывали Михаил и Мария Бикунины — Зинаида, Валерий, Виктор, Вера и Любовь. Отец был участником Великой Отечественной войны, с фронта пришел израненный. После войны работал учителем. Но надолго его не хватило — раны дали о себе знать — в 1956 году умер. Валерию тогда еще и десяти не было, а младшей Любе был всего один год. Понятно, что вдове с пятерыми было нелегко. Позже отца детям заменил отчим. Родились еще две девочки — Надежда и Жанна.

После десятилетки Валерий пошел работать — разнорабочим в Мрясимовский совхоз, откуда в 1965 году ушел служить в ряды Советской Армии. Вернулся из армии в 1968 году. Только что отслужившего солдата решением сессии избрали секретарем Урюш-Батулинского сельсовета Караидельского района.

Но молодой человек грезил учебой. В 1969 году уехал в Уфу, устроился на моторостроительный завод учеником токаря. Вскоре сдал экзамен на разряд. Второй, третий и четвертый,.. разряд за разрядом присваивали молодому токарю. Этого было мало. Его целью было высшее образование. И Валерий поступает на вечернее отделение Уфимского филиала Свердловского юридического института. Будучи студентом последнего курса, пошел работать по специальности в органы МВД БАССР. Не раз отмечало руководство работу молодого юриста премиями, почетными грамотами.

Судьбу свою Валерий также нашел в Уфе — встретил Веру Тоймурзину, что была родом из Староакбулатово Мишкинского района. В 1972 году молодые поженились. На следующий год родился старший сын Олег, через четыре года на свет появился Алексей. Нелегко было жить с двумя детьми на квартире у чужих людей. Семья решила уехать в Мишкинский район. Здесь Валерий Михайлович устроился в Мишкинский совхоз в качестве юриста-консультанта, а вскоре был избран председателем рабочкома совхоза.

Затем судьба, которой вершил тогда райком КПСС, забросила семью в колхоз «За коммунизм», где он был избран секретарем парткома. Но Валерия Михайловича тянула юриспруденция. В январе 1982 года он по собственному желанию уходит с этой работы.

Последняя запись в его трудовой книжке: «1982 г. 01.27. Башкирская республиканская коллегия адвокатов. Принят в члены коллегии адвокатов». Об увольнении записи нет. 38 лет в адвокатуре. До самой смерти оставался защитником людей. Кто обращался к нему с какой-то просьбой, наверное, помнит этого человека. Он был прост в общении, помогал всем, кто нуждался в нем. Его клиентами были простые сельчане, работяги, старики, старухи, обиженные судьбой, столкнувшиеся с несправедливостью. Брался он за любые дела.

- Доступен был для всех в любое время дня и ночи. Но никогда не принимал пьяных, - вспоминает его вдова Вера Бикунина, с которой они прожили 48 лет, родили и воспитали троих достойных сыновей. Старший Олег, подполковник в отставке, живет в Подмосковье. Некоторое время он работал в нашем районе военкомом. Второй сын Алексей вот уже 14 лет работает в одном из отделов районного военкомата. Младший сын Леонид живет и работает в Бирске.

Да и сестры и брат Валерия Михайловича, собственно, в конце концов, обосновались недалеко от него — в Мишкино, Ленинском, Бирске. Семья была дружной, часто собирались вместе, родные всегда поддерживали друг друга.

Ушел из жизни человек. Человек добрейшей души. Так вспомним его добрым тихим словом.