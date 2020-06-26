Три судьбы - единая история

Большую работу в изучении истории и сохранении бесценных воспоминаний участников тех событий проводят учителя истории, учащиеся. Внимание этой теме уделялось всегда, не только в этом юбилейном году. Предлагаем вниманию читателей исследовательскую работу Радмира Иксанова, выполненную еще в 2009 году, но актуальную и сегодня. Помощником и руководителем этой исследовательской работы была руководитель кружка МОБУ СОШ д. Новоакбулатово Е. Асмаева. Не все герои его повествования живы, но их воспоминания будут ценными для нас, потомков, всегда.

Труженики тыла Великой Отечественной войны

Прошло более шестидесяти лет со дня Победы советского народа над фашистской Германией. Срок немалый. Тихо, незаметно уходят из жизни ветераны войны и труда. Выросли новые поколения, никогда не видевшие ужасов войны, не испытавшие голода, холода, оккупации. Им, выросшим после войны, она кажется чем-то далеким-далеким, и о страшной ее реальности напоминают только ордена и медали, надеваемые почтенными ветеранами по праздникам. Казалось, чего уж, по прошествии десятилетий, вспоминать о Великой Отечественной войне, вновь будоражить память, бередить затянувшиеся раны? Нет, об этом мы должны помнить, если даже пройдут века. Это наш урок жизни.

Отечественная война - это не просто война за свое Отечество, это всенародная война. Боевые подвиги миллионов людей, добровольный уход на фронт, объятая огнем партизанского движения земля, заводские цеха, откуда рабочие не уходили неделями, подростки, ставшие у станков, колхозные поля, где остались трудиться женщины да старики, труд ученых, писателей, артистов, музыкантов, весь свой талант отдавших одному делу - делу победы над врагом, - это всенародность.

Такого народного единства, такой сплоченности не знало человечество.

Не понаслышке мы знаем о массовом героизме фронтовиков, но не всегда вспоминаем о неразрывном единстве фронта и тыла. «В тылу как на фронте» - эти слова нашли отклик в общественном сознании не за высокопарность, в них была заложена формула нашего бытия, философия убеждений советского народа.

«Историю, как таковую, всегда легче понять и усвоить не через кадры кинолетописи и не через чтение пожелтевших от времени различного рода документов, свидетельствующих о давно минувших временах. Гораздо полезнее относительно познания, побеседовать с живым очевидцем и непосредственным участником интересующего нас исторического периода». Это знаменитое высказывание очень уместно в данном случае.

Очевидцев тех событий становится все меньше, бег времени не остановить. Но пока живы еще наши бабушки и дедушки, пока они еще могут нам рассказать о своей жизни, о жизни страны в то нелегкое время, мы должны больше узнать о них. Поэтому меня заинтересовала тема «Труженики тыла Великой Отечественной войны». Я думаю, что эта тема важна, так как она дает возможность прикоснуться к живой истории и рассказать о том, что я узнал последующим поколениям.

Труженики тыла внесли в Победу огромный вклад, их труд обильно полит потом, слезами и кровью.

Среди тружеников тыла очень много женщин, которые еще, будучи подростками, заменили ушедших на фронт отцов и братьев. Трудились не жалея себя, за рычагами тракторов, не разгибая спины - в поле, на токах и фермах. Крестьянину думать было некогда, ему надо было «спасать» Родину: если повезет - на фронте, громя врага, а если нет, то в поле, выращивая хлеб для воинов. Без перекосов, с предельной надежностью действовало крестьянство - и на фронте 80-процентным представительством, и в тылу - своей оставшейся одной третью. Настоящая, полная самоотверженная битва за военный хлеб и иное продовольствие велось все годы войны и почти круглосуточно. При всей сметливости крестьянин, конечно, не мог не видеть многие пороки реальной практики заготовительной и всей аграрной политики по принципу «Хлеб - любой ценой!». Но в судьбоносной обстановке он больше полагался на авторитет власти - «ей видней».

Надо фронту - и уже в июне 1941 года вводятся обязательные сверхурочные работы; необходимо для Победы - и на производство идет полмиллиона домохозяек, около 400 тыс. учащихся старших классов; фронт требует - и проводится мобилизация трудоспособного населения на оборонные предприятия, в колхозы и совхозы, которые получают необходимое количество работников.

Необыкновенным народным подвигом, не имеющим себе аналога в истории, было перемещение из фронтовых и прифронтовых районов на тысячи и тысячи километров вглубь страны промышленных предприятий и различных материальных ценностей.

Мы находим примеры трудового героизма и в истории Башкирии, так как республика в годы Великой Отечественной войны была одной из важнейших тыловых баз страны. Каждый третий танк, каждый третий самолет заправлялись горючим, произведенным в Башкирии. Легкая промышленность дала фронту 1 млн шинелей, 776 тыс. гимнастерок. Около 3 млн противогазных сумок, более полумиллиона пар армейской обуви. Труженики сельского хозяйства обеспечивали фронт и население продовольствием, промышленность - сырьем. За годы войны колхозы и совхозы сдали государству более 160 млн пудов зерна, 382,9 тыс. тонн картофеля, 980,7 тыс. центнеров мяса, 545 тыс. тонн овощей, 3231 тыс гектолитров молока и много других сельскохозяйственных продуктов. За этими цифрами стоит ежечасный, ежедневный подвиг народа. Призыв заменить на производстве мужчин, ушедших на фронт, встретил у женщин горячую поддержку. По велению сердца многие женщины-домохозяйки пришли на нефтяные предприятия. Они успешно овладевали сложными профессиями, испокон веков считавшимися мужскими, и становились монтерами, токарями, сварщиками, коксоочистителями, начальниками цехов.

Что касается села, такой трудонапряженности не было во всей обозримой истории деревни. Только ценой неимоверных усилий - волевых и физических, когда на износ работала не только оставшаяся техника, но и люди, можно было хоть как-то замкнуть весь круг неизбежных сельскохозяйственных работ и получить минимум бесценной продукции.

Тыл был на уровне фронта. Партия и правительство страны обратились к сельчанам с призывом - помочь фронту. Вязали теплые варежки, носки, шарфы, шили кисеты. Сушили картофель, свеклу, морковь, лук, лапшу. Некоторые безвозмездно сдавали свои сбережения на строительство танков и самолетов, в фонд обороны.

Информация из газеты «Красная Башкирия» об участии трудящихся Башкирии в партийном движении по созданию фонда обороны страны:

«Пламенный советский патриотизм, жгучая ненависть к фашизму, стремление всеми силами и средствами помочь героической Красной Армии быстрее раздавить германскую гадину находят свое яркое выражение в новой форме народного движения - в создании мощного добровольного фонда обороны страны. Это движение нашло горячий отклик у трудящихся Башкирской республики.

...Демские железнодорожники и их семьи сдали в фонд обороны свыше 30000 рублей, заработанные ими 3 августа на Всесоюзном воскреснике железнодорожников.

...С исключительным подъемом проходят митинги среди колхозников. Например, в колхозе им. Димитрова Раевского сельсовета тут же после митинга от колхозников в фонд обороны поступило 680 рублей. 62-летний колхозник Иван Артемьевич Блинов внес наличными 85 рублей и заявил: «Разбойнику Гитлеру нужна наша земля и хлеб. Пожалуйста! Три аршина земли не жалко, а вместо хлеба наша Красная Армия досыта накормит его свинцовыми и стальными «гостинцами». На эти «гостинцы» я отдаю свои трудовые рубли...».

Такие митинги и сбор денег в фонд обороны проходили по всей стране. Лозунг «Все для фронта, все для победы» был определяющим в жизни тыла страны.

О тяжелых годах войны написано очень много и художественной, и документальной литературы. Прочитанный материал производит огромное впечатление. Но беседы с очевидцами дают возможность нашему поколению прикоснуться к войне в воспоминаниях живых свидетелей того времени.