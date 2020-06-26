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26 Июня 2020, 13:52

Рустем Ахмадинуров считает, что все поправки в Конституцию будут только в лучшую сторону

Рустем Ахмадинуров, руководитель регионального отделения "Единой России", проголосовал по поправкам в Конституцию России.

Зампредседателя Госсобрания Башкирии считает, что изменения в основной закон повлияют в лучшую сторону на нашу дальнейшую жизнь. Наиболее приоритетным направлением развития страны являются дети и на это страной выделяются немалые средства. Ахмадинуров особо подчеркнул важность индексации пенсий и недопущение снижения зарплат ниже МРОТ.
Он также призвал граждан, пришедших исполнить на участки свой гражданский долг, соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические нормы. Кроме того, Ахмадинуров напомнил о присвоении столице Башкирии звания "Город трудовой доблести" и активно проголосовать за это, поскольку Уфа внесла немалый вклад в дело Победы.
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