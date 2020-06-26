Рустем Ахмадинуров считает, что все поправки в Конституцию будут только в лучшую сторону

Зампредседателя Госсобрания Башкирии считает, что изменения в основной закон повлияют в лучшую сторону на нашу дальнейшую жизнь. Наиболее приоритетным направлением развития страны являются дети и на это страной выделяются немалые средства. Ахмадинуров особо подчеркнул важность индексации пенсий и недопущение снижения зарплат ниже МРОТ.