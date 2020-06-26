Гульнур Кульсарина: "Нет необходимости напоминать о том, что основной закон нашей страны очень важен"

Она сказала, что 25 июня дан старт голосованию по поправкам в Конституцию России, и оно будет продолжаться в течение недели до 1 июля. В то же время она рекомендовала не откладывать голосование на последний день, так как в этот день, скорее всего на участках будет много людей, а коронавирус все еще не побежден.
Депутат сообщила, что уже проголосовали члены Общества башкирских женщин, которые работают в избирательных комиссиях, наблюдателями. Она считает, что необходимо проявить свою гражданскую позицию. Кроме того она сказала, что жизнь и граждане уже определили необходимость вносимых поправок, так как делается это во благо жителей России.