Гульнур Кульсарина: "Нет необходимости напоминать о том, что основной закон нашей страны очень важен"

Она сказала, что 25 июня дан старт голосованию по поправкам в Конституцию России, и оно будет продолжаться в течение недели до 1 июля. В то же время она рекомендовала не откладывать голосование на последний день, так как в этот день, скорее всего на участках будет много людей, а коронавирус все еще не побежден.