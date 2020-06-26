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Общество
26 Июня 2020, 21:05

Гульнур Кульсарина: "Нет необходимости напоминать о том, что основной закон нашей страны очень важен"

Депутат Госсобрания-Курултая РБ, региональный координатор Федерального партийного проекта «Народный контроль», председатель РОО «Общество башкирских женщин», доктор филологических наук Гульнур Кульсарина прокомментировала информагенству "Башинформ" о важности голосования по поправкам в Конституцию России.

Она сказала, что 25 июня дан старт голосованию по поправкам в Конституцию России, и оно будет продолжаться в течение недели до 1 июля. В то же время она рекомендовала не откладывать голосование на последний день, так как в этот день, скорее всего на участках будет много людей, а коронавирус все еще не побежден.
Депутат сообщила, что уже проголосовали члены Общества башкирских женщин, которые работают в избирательных комиссиях, наблюдателями. Она считает, что необходимо проявить свою гражданскую позицию. Кроме того она сказала, что жизнь и граждане уже определили необходимость вносимых поправок, так как делается это во благо жителей России.
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