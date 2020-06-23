В Мишкино прошла Всероссийская акция "Красная Гвоздика"
С 19 по 22 июня "Волонтеры Победы" и активисты "Молодой Гвардии" вышли на улицы села с целью сбора пожертвований для помощи участникам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий.
Всероссийская акция "Красная Гвоздика" вот уже пятый год проводится благотворительным фондом "Память поколений", который возглавляет первая в мире женщина-космонавт и Герой Советского союза - Валентина Терешкова!
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