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23 Июня 2020, 13:49

В Мишкино прошла Всероссийская акция "Красная Гвоздика"

С 19 по 22 июня "Волонтеры Победы" и активисты "Молодой Гвардии" вышли на улицы села с целью сбора пожертвований для помощи участникам Великой Отечественной войны и участникам боевых действий.

Всероссийская акция "Красная Гвоздика" вот уже пятый год проводится благотворительным фондом "Память поколений", который возглавляет первая в мире женщина-космонавт и Герой Советского союза - Валентина Терешкова!
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