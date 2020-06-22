Акция "Свеча памяти"



Главный библиотекарь Кайраковской сельской библиотеки, волонтеры отряда "Виктория", администрация СП Кайраковский сельсовет и просто жители деревни собрались накануне Дня памяти и скорби, чтобы отдать дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны. Из свечей волонтёры выложили на постаменте цифру 75. Присутствующие с горящей свечей в руках почтили память своих погибших отцов, дедов, прадедов. Со словами благодарности к присутствующим за участие в акции обратился Владислав Захаров. Он заверил, что память о погибших в Великой Отечественной войне, будет вечна.