+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
22 Июня 2020, 14:39

Акция "Свеча памяти"

Кайраковкая сельская библиотека провела акцию "Свеча памяти"

21 июня в 22.00 у обелиска погибшим в Великой Отечественной войне прошла акция " Свеча памяти"

Главный библиотекарь Кайраковской сельской библиотеки, волонтеры отряда "Виктория", администрация СП Кайраковский сельсовет и просто жители деревни собрались накануне Дня памяти и скорби, чтобы отдать дань памяти павшим в годы Великой Отечественной войны. Из свечей волонтёры выложили на постаменте цифру 75. Присутствующие с горящей свечей в руках почтили память своих погибших отцов, дедов, прадедов. Со словами благодарности к присутствующим за участие в акции обратился Владислав Захаров. Он заверил, что память о погибших в Великой Отечественной войне, будет вечна.
Э. Иманова, главный библиотекарь
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru