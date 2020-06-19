Профессионалы своего дела

Вот такой момент наступил и у меня. С 26 мая по 8 июня я находилась на стационарном лечении в инфекционном отделении Мишкинской центральной районной больницы. Клинический диагноз: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. Тяжелой степени тяжести.

Поступила в инфекционное отделение я на седьмой день заболевания с жалобами на слабость, головную боль, гипертермию, боли и тяжесть в пояснице, снижением количества мочи, отсутствием аппетита, ухудшением зрения – «туман перед глазами». И с первых минут госпитализации была окружена заботой и вниманием медперсонала инфекционного отделения.

Находясь дома с высокой температурой 39.5, дважды вызывала скорую помощь. Приезжали вечером 23 и 24 мая. Ставили жаропонижающие уколы и предполагая, что у меня ОРВИ, рекомендовали обильное питье и противовирусные лекарственные препараты. Температура снижалась до 38 градусов и заново поднималась до 39.5. Вызывала я скорую помощь и в понедельник вечером, 25 мая. Был выходной день, в связи с праздником. Диспетчер посоветовала дождаться утра вторника, позвонить в регистратуру поликлиники и вызвать врача на дом. Интуитивно чувствуя, что это не простуда, 26 мая утром я сама отправилась на такси за медицинской помощью. И как оказалось, вовремя. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – тяжелое, смертельно опасное инфекционное заболевание с поражением мелких сосудов, почек и других органов. Никогда не думала, что заражусь этой страшной болезнью. Но увы, случилось. Год Крысы «преподнес» мне «мышку». Произошло все 3 мая, в жаркий солнечный воскресный день пришло в голову очистить сарай от старого сена. Задуманное было выполнено: пожухшая плесневелая трава была сложена у сарая для дальнейшего превращения в удобрение для огорода (компоста). Осталось подмести помещение от осыпавшейся трухи. Как и положено, надела для этого дела защитную маску и начала работу. Хоть мела и аккуратно, поднялась пыль. Было душно и решила снять маску. Справилась с работой быстро и пошла мыться в баню. Не думала, что эта уборка сарая аукнется мне спустя время. Входными воротами для инфекции стали дыхательные пути, начал размножаться вирус (пошел инкубационный период). Вирус попал в кровь, что и проявилось инфекционно-токсическим синдромом, в итоге были поражены сосуды почек (воспаление и отек).

Спасибо лечащему врачу Мариану Феликсовичу Алексееву, палатным медсестрам: Алле Владимировне Владимировой, Риме Ивановне Яметовой, Инне Семеновне Шахмадеевой, Олесе Васильевне Шамидановой! Они профессионально разъяснили, с чем мне придется иметь дело, и что это вовсе не приговор, а тяжелая и упорная совместная работа для того, чтобы побороть недуг и жить дальше. Хочу выразить огромную благодарность этим прекрасным людям гуманной профессии. Я встретила чутких, отзывчивых, заботливых медицинских работников. Хочу отметить их нелегкий труд, терпение, профессионализм. Очень радует, что такие энергичные и неравнодушные люди трудятся в нашем инфекционном отделении. Это большой дружный коллектив, профессионалы своего дела, как настоящая семья, в которую мы, пациенты этого отделения, во время лечения тоже вошли. Я круглосуточно ощущала заботу, внимание и теплоту обаятельных медсестер (в обезболивающих уколах я нуждалась и ночью). Поддержать улыбкой, добрым словом и постоянным участием – это могут только люди с открытой душой и чистым сердцем. Дорогие мои Алла Владимировна, Рима Ивановна, Инна Семеновна, Олеся Васильевна, искреннее спасибо вам всем за то, что с первых дней моего нахождения в вашем отделении давали уверенность в завтрашнем дне. Когда я была в тяжелом состоянии, благодаря вам у меня появилась надежда, что с болезнью можно справиться и все будет хорошо.

Быть медицинским работником – это большая ответственность за жизнь и здоровье людей, за счастье их близких и за здоровое общество в целом. Вот почему в медицине остаются только самые сильные и преданные делу люди, которые на протяжении своей жизни повышают уровень своих знаний и мастерство. Именно такие люди и работают в инфекционном отделении. У заведующего отделением, лечащего врача М. Алексеева общий медицинский стаж 22 года, 35 лет в гуманной профессии Р. Яметова, И. Шахмадеева – 31 год, 23 года посвятила себя медицине О. Шамиданова, 20 лет -А. Владимирова.

Также хочу поблагодарить младший медицинский персонал отделения – уборщиц служебных помещений: Ирину Семеновну Байрамову, Людмилу Ильиничну Запевалову, Зинаиду Васильевну Саляеву за чистоту, уют, отзывчивость, внимательное отношение к пациентам.

От всей души поздравляю всех сотрудников инфекционного отделения с профессиональным праздником Днем медицинского работника! Здоровья вам и вашим семьям! Пусть ваши добрые дела возвращаются вам сторицей! Желаю успехов в дальнейшей работе!