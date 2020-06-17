Зажжем Свечу памяти

21 июня в 23.00 у памятника на территории районного Дворца культуры (на территории Мемориала Победы ведутся ремонтные работы) каждый желающий может прийти и зажечь свою Свечу памяти, почтить память погибших в годы войны. Обязательно соблюдение всех мер самоизоляции - масочный режим и соблюдение 1,5 метровой дистанции между людьми.

Также вы можете зажечь Свечу памяти онлайн в социальных сетях, поставив фото свечи на главную страничку вашей социальной сети.