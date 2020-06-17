+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
17 Июня 2020, 13:53

Зажжем Свечу памяти

Стало доброй традицией зажигать Свечи памяти в ночь перед днем начала Великой Отечественной войны. Вот и в этом году, несмотря на период самоизоляции, мы должны отдать дань памяти тем, кто 75 лет назад отдал свои жизни ради жизни на Земле.

21 июня в 23.00 у памятника на территории районного Дворца культуры (на территории Мемориала Победы ведутся ремонтные работы) каждый желающий может прийти и зажечь свою Свечу памяти, почтить память погибших в годы войны. Обязательно соблюдение всех мер самоизоляции - масочный режим и соблюдение 1,5 метровой дистанции между людьми.
Также вы можете зажечь Свечу памяти онлайн в социальных сетях, поставив фото свечи на главную страничку вашей социальной сети.
Можно зажечь свечу дома в это время, поставив ее на подоконник, сделать фото и выложить в социальных сетях с хэштегами #СвечаПамяти2020 #ГордимсяПомнимЧтим.
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru