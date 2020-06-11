Священная роща обрела новый вид

В сельском поселении Ирсаевский сельсовет к священным рощам и местам захоронения предков относятся с особым почтением. В прошлом году было облагорожено мольбище «Шелык кумалтыш», огорожена роща «Ирсай ял кумалтыш». Тут необходимо отметить работу главы местного поселения С. Хазиева. Работа по сохранению и облагораживанию священных мест народа мари продолжается и в этом году. Недавно был окрашен забор священной рощи «Ирсай ял кумалтыш». Роща теперь обрела новый, красочный вид. Всем, кто участвовал в этом благродном деле, хочется выразить огромное спасибо. Особо хочется отметить Д. Иманбаеву, В. Ишмурзину, С. Ишмурзину, З. Акбулдину, И. Апсаликову, О. Шакмаеву, С. Микишеву.