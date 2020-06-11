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11 Июня 2020, 16:18

Священная роща обрела новый вид

Перед марийским народным праздником «Семык» была облагорожена священная роща деревни Ирсаево

Священная роща обрела новый вид
Перед марийским народным праздником «Семык» была облагорожена священная роща деревни Ирсаево
В сельском поселении Ирсаевский сельсовет к священным рощам и местам захоронения предков относятся с особым почтением. В прошлом году было облагорожено мольбище «Шелык кумалтыш», огорожена роща «Ирсай ял кумалтыш». Тут необходимо отметить работу главы местного поселения С. Хазиева. Работа по сохранению и облагораживанию священных мест народа мари продолжается и в этом году. Недавно был окрашен забор священной рощи «Ирсай ял кумалтыш». Роща теперь обрела новый, красочный вид. Всем, кто участвовал в этом благродном деле, хочется выразить огромное спасибо. Особо хочется отметить Д. Иманбаеву, В. Ишмурзину, С. Ишмурзину, З. Акбулдину, И. Апсаликову, О. Шакмаеву, С. Микишеву.
Но работы ещё много. На очереди благоустройство священной рощи деревень Нижнесорокино, Верхнесорокино и Елышево - «Шўдымарий кумалтыш».
Вячесав Камилянов.
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