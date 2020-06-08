Спасибо за милосердие и сопереживание

День социального работника часто называют самым гуманным праздником. И действительно, кто как не люди этой профессии берут на себя чужие проблемы, оказывают необходимую помощь в сложных жизненных ситуациях.

Дата 8 июня – выбрана не случайно. Именно в этот день в 1701 году Петр Первый издал Указ «Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, больных и престарелых». Изначально богадельней был особый дом при губернаторствах, монастырях, крупных церковных общинах, где должны были содержаться раненые, калечные, престарелые «служивые» — те, кто имел какой-либо чин в армии. Согласно указу царя, «для десяти человек больных — в богадельне должен быть один здоровый, который бы за теми больными ходил и всякое им вспоможение чинил». Основная задача богадельни – помощь лицам, не способным самостоятельно себя содержать и обслуживать – остается неизменной веками. И сегодняшние социальные центры, созданные с опорой на вековой опыт, работают с единственной целью – помогать тем, кто в этом нуждается.

Профессия социального работника — невероятно сложная, работать приходится с людьми, страдающими расстройствами памяти, с постоянными перепадами настроения, не говоря уже о серьёзных недугах, немощи, одиночества. Особенно тяжело приходится социальным работникам, работающим на селе, где исполнение профессиональных обязанностей требует большой физической силы и выносливости, учитывая, что большинство работников — женщины. Поэтому, как не раз уже говорилось, что случайные люди в эту профессию не приходят.

Социальные работники привыкают к большинству подопечных, как к родным людям. Трудно пропускать через себя их состояние здоровья и одиночество.

- Для всех, кто трудится в нашем учреждении, это не просто работа, — это человеческий долг, - говорит заведующая Мишкинским отделением социальной помощи на дому АНО ЦСОН "Семья" Юлия Имаева.

Дорогие коллеги! Совсем скоро будет отмечаться наш с вами профессиональный праздник. От чистого сердца благодарю вас за ваш самоотверженный труд, за ненормированный рабочий день. Вы все 24 часа на связи со своими подопечными. За вашу беспокойную душу, за милосердие и сопереживание. Спасибо вам за то, что сердце ваше всегда открыто людям. Что для вас нет чужого горя, что проблемы знакомых и незнакомых вам людей, вы принимаете, как свои личные. Спасибо за опыт и профессионализм. Так пусть же судьба дарует вам за вашу доброту крепкое здоровье, много-много хороших, светлых лет!

Пользуясь случаем, хочу поздравить ветеранов социальной службы З. Королеву, К. Канкиеву, О. Осипову, А. Тагирову, З. Гаерфанову, Л. Аликову, М. Шайбакову и поблагодарить за многолетний труд. Вы всегда будете для нас примером!

Благополучия вам и всем вашим близким! С праздником вас!