Обустройство места поминовения предков – дело благородное

Указом Главы Республики Башкортостан 2 мая в Башкортостане был объявлен Днём поминовения и почитания. Однако из-за сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации было принято решение о переносе этой даты в 2020 году на 6 июня.

Обустройство кладбищ и постоянный уход за захоронениями наших предков – это ответственная работа, а ее решение – благородное дело как для власти, так и для всех граждан.

Кроме того 3 июня состоится марийский день поминовения усопших "Семык". В преддверии этого дня жители деревни Нововаськино Мишкинского сельского поселения провели субботник на кладбище. Была полностью обновлена ограда. Для этого приобрели трубы для столбов, профнастил, краску, саморезы - всего на общую сумму 160 тысяч рублей. Это стало возможным благодаря посильному вкладу жителей деревни, и ее выходцев, проживающих в различных уголках нашей необъятной родины. Администрация сельского поселения Мишкинский сельсовет выделила необходимую технику. Жители приняли самое активное участие в самой работе по уборке кладбища и замене забора. Особо можно отметить Алю Саляеву, Олесю Баязову, Элиту Саркиеву, Нюру Ямурзину, Андрея и Руслана Япаевых, Василия Баязова, Григория Баязова, Федора Яныбекова, Григория Шаркаева, Валентина Шамукаева, Ирину Михайлову, Михаила Кутлуметова, Сергея Русинова, Алексея Баязова. Большую работу проделала староста деревни Элита Мусиева. Работы проводились с соблюдением режима социальной дистанции.