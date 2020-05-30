+4 °С
Облачно
АнтитеррорПодписаться на Я.Новости75 лет Победы
Все новости
Общество
30 Мая 2020, 13:32

Открытие инфекционного центра в Уфе – это начало новой эры медицинской помощи – Михаил Мурашко

30 мая в Уфу с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. В аэропорту его встретил Глава Башкортостана Радий Хабиров.

В столице республики министр планирует ознакомиться с передовым опытом строительства медицинских учреждений и успешной организацией работы по борьбе с коронавирусом.
– Сегодня мы хотим открыть новый инфекционный центр, где использованы новые подходы к оказанию помощи пациентам с поражением легочной ткани, и начать новую эру медицинской помощи по современным стандартам, – сказал Михаил Мурашко.
Вместе с главой Минздрава в Уфу также прибыла председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.
Фото Динара Калимуллина
Читайте нас в

Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан». Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 02-01597 от 3 мая 2017 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru