Открытие инфекционного центра в Уфе – это начало новой эры медицинской помощи – Михаил Мурашко
30 мая в Уфу с рабочим визитом прибыл министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко. В аэропорту его встретил Глава Башкортостана Радий Хабиров.
В столице республики министр планирует ознакомиться с передовым опытом строительства медицинских учреждений и успешной организацией работы по борьбе с коронавирусом.
– Сегодня мы хотим открыть новый инфекционный центр, где использованы новые подходы к оказанию помощи пациентам с поражением легочной ткани, и начать новую эру медицинской помощи по современным стандартам, – сказал Михаил Мурашко.
Вместе с главой Минздрава в Уфу также прибыла председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Елена Чернякова.
Фото Динара Калимуллина
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