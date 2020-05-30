Михаил Мурашко и Радий Хабиров встретились с республиканскими медиками-волонтёрами

Центр создали в мае 2011 года. Он объединяет в себе медицинское, социальное, событийное, спортивное и международное направления. По-настоящему проявили себя добровольцы-медики во время пандемии коронавируса. Они принимают звонки людей, которые находятся на карантине и самоизоляции, пожилых и маломобильных граждан, помогают обеспечивать их лекарствами и продуктами, оказывают психологическую помощь.

По словам волонтёров, работающих на «горячей линии», после ослабления режима самоизоляции звонков от нуждающихся стало заметно меньше.

– Молодцы, ребята! Спасибо вам большое, – сказал руководитель Минздрава. – Для людей, особенно пожилых, этот период был большим стрессом, и ваша помощь многое значит.

Во время онлайн-конференции с волонтёрами-медиками, работающими в COVID-госпиталях, Михаил Мурашко и Радий Хабиров обсудили волнующие ребят вопросы. Так, пятикурсники, работающие в «красной зоне» инфекционной больницы, спрашивали о том, когда в России появится вакцина от нового коронавируса и как она будет распространяться.

По словам Михаила Мурашко, клинические испытания вакцин начнутся в ближайшие недели. Он выразил надежду, что уже к концу лета страна получит вакцину.