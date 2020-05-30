Михаил Мурашко и Радий Хабиров открыли новый инфекционный центр

Новый госпиталь представляет собой одноэтажный комплекс в виде соцветия курая из быстровозводимых модульных конструкций общей площадью 16 тысяч кв. м. Он включает в себя 100 боксированных палат, в том числе 82 бокса круглосуточного пребывания и 18 реанимаций. В его состав вошли отделения диагностики, дезинфекции, лаборатория, аптека и центрально-стерилизационное отделение, а также общежитие для врачей. В случае полной загрузки центр готов принять 470 человек.

Объект построили в рекордно короткие сроки – менее чем за два месяца. Инициатором и куратором проекта выступил первый вице-премьер Правительства РБ Андрей Назаров. Строители и проектировщики опирались на самые современные технологии, которые, в частности, использовались в китайском Ухане и Москве. Большая часть материалов для строительства изготовлена силами производителей Башкортостана. Все коммуникации на объекте вывели выше перекрытий, чтобы обслуживать их, не контактируя с врачами и пациентами центра. Форма соцветия курая позволила сократить длину «чистых» коридоров фасадной части. Благодаря этому врачи и пациенты смогут быстрее проходить в необходимые помещения.

Комплекс оснащён самым современным оборудованием, которое позволит оказывать медицинскую помощь на высочайшем уровне. Первых пациентов госпиталь начнёт принимать с 1 июня.

Михаил Мурашко и Радий Хабиров осмотрели служебные помещения центра и палаты, отметив масштаб и качество проделанной строителями работы.