Башкирия входит в Топ-20 рейтинга инвестиционной привлекательности регионов

Особые экономические зоны — это крупный федеральный проект, целью которого является стимулирование развития наиболее перспективных секторов экономики. ОЭЗ сегодня показали свою эффективность — инвесторы готовы приходить и реализовывать проекты.

Андрей Шпиленко отмечает, что Башкортостан входит в 20-ку регионов по инвестиционной привлекательности. Создание ОЭЗ — это дополнительный стимул для привлечения инвестиций в регион.

— В Стратегии социально-экономического развития РФ до 2025 года перспективной специализацией республики является развитие нефтесервисов, нефтепеработки, нефтедобычи. Поэтому понятно, почему регион создает ОЭЗ, в которой будут развиваться по принципу кластера нефтепеработка и нефтесервисы. Принцип реализации кластерной политики на территории ОЭЗ позволит увеличить глубину переработки, сформировать цепочки между предприятиями, заниматься импортозамещением.

Андрей Шпиленко также отметил, регионы могут вернуть средства, затраченные на развитие инфраструктуры ОЭЗ.