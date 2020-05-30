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Общество
30 Мая 2020, 11:53

Башкирия входит в Топ-20 рейтинга инвестиционной привлекательности регионов

Директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко прокомментировал создание в Башкортостане первой особой экономической зоны (ОЭЗ). Напомним, постановление о создании особой экономической зоны «Алга» в Башкирии подписал 28 мая председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Особые экономические зоны — это крупный федеральный проект, целью которого является стимулирование развития наиболее перспективных секторов экономики. ОЭЗ сегодня показали свою эффективность — инвесторы готовы приходить и реализовывать проекты.
Андрей Шпиленко отмечает, что Башкортостан входит в 20-ку регионов по инвестиционной привлекательности. Создание ОЭЗ — это дополнительный стимул для привлечения инвестиций в регион.
— В Стратегии социально-экономического развития РФ до 2025 года перспективной специализацией республики является развитие нефтесервисов, нефтепеработки, нефтедобычи. Поэтому понятно, почему регион создает ОЭЗ, в которой будут развиваться по принципу кластера нефтепеработка и нефтесервисы. Принцип реализации кластерной политики на территории ОЭЗ позволит увеличить глубину переработки, сформировать цепочки между предприятиями, заниматься импортозамещением.
Андрей Шпиленко также отметил, регионы могут вернуть средства, затраченные на развитие инфраструктуры ОЭЗ.
— На сегодня в России существуют инструменты, которые позволяют субъекту РФ возвращать объемы инвестиций, которые были затрачены на развитие инфраструктуры ОЭЗ.
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