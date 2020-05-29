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Общество
29 Мая 2020, 12:23

Успейте подписаться по льготной цене

УФПС РБ с 1 по 10 июня 2020 года проводит декаду по подписке на республиканские, городские и районные издания на второе полугодие. В среднем скидка составит от 10 до 12% от подписной цены.

Для получения скидки в 10 % на подписку печатных версий на сайте RBSMI.ru с 1 по 10 июня 2020 года, при оформлении заказа необходимо использовать промо-код ДЕКАДА2-2020 (купон действует только в этот период). Итак, учитывая льготу, во время декады наши «Дружба» и «Келшымаш» будут стоить: цена для всех – 853 рубля 50 копеек, участников Великой Отечественной войны и инвалидов – 775 рублей 68 копеек, юридических лиц – 821 рубль 10 копеек.
Также в редакции продолжается альтернативная подписка. Цена – 540 рублей.
Вот уже 90 лет «Дружба» является вашим другом, советчиком, вестником районных новостей. Мы надеемся, что наша дружба продолжится и сейчас. Оставайтесь с нами!
Венера Аглямова
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