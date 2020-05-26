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Общество
26 Мая 2020, 22:31

В Башкирии День пограничника будет проведен без массовых гуляний

В Башкирии День пограничника пройдет без массовых гуляний.

Такое решение было принято во время совещания, на котором присутствовали ветераны этого рода войск, а также Ирек Сагитов, заместитель Премьер-министра Правительства РБ.
Такое будет впервые, но все относятся с пониманием к тому, какая сложилась ситуация в мире, стране и регионе. Сам Сагитов, который тоже служил в погранвойсках, попросил ветеранов понять, что такое решение продиктовано только желанием обезопасить жителей Башкортостана, а также самих ветеранов-пограничников, что COVID-19, что шагает по планете.
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