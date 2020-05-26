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Общество
26 Мая 2020, 09:13

Строительство нового инфекционного центра в Уфимском районе.

В Уфимском районе завершилось строительство нового инфекционного центра.

25 мая первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров проинспектировал окончание строительных работ новой инфекционной больницы в Уфимском районе.
До 1 июня на объекте завершатся пуско-наладочные работы и начнется запуск специализированного медицинского оборудования, в том числе автономной вентиляции.
Инфекционный центр представляет собой одноэтажный комплекс из быстровозводимых модульных конструкций. Он включает в себя около 100 боксов круглосуточного пребывания, в том числе 62 одноместных и 18 реанимационных. В отдельном здании находится общежитие для сотрудников. На безопасном расстоянии площадка для обработки санитарного транспорта, очистные сооружения и резервные источники питания, котельная и кислородная станция.
Центральное здание выполнено в форме полукруга. От него ответвляются лечебные отделения. Все поделено на зоны: чистую и для зараженных. Как и положено в инфекционных больницах.
Два инфекционных отделения оснастят специальными боксами с выходом на улицу или в коридор с двумя шлюзами и санитарными узлами, а все помещения – автономной вентиляцией с системой очистки воздуха и централизованной системой подачи воздуха.
– Глава Башкортостана Радий Хабиров поставил перед нами задачу – построить новый инфекционный центр для лечения коронавирусных больных в кратчайшие сроки. Глядя на неё, можно сказать, что больница может претендовать на звание лучшей в республике. Да и не только. Может быть и лучшей в стране. С учетом рекордных сроков строительства - 55 дней - это настоящий успех. Теперь его полноправными хозяевами становятся медики, – сказал Андрей Назаров. – Мы показали всем, что быстрая мобилизация и отказ от традиционных бюрократических подходов к работе позволят быстро и качественно добиться нужного результата.
Первый вице-премьер поблагодарил строителей за самоотверженный и профессиональный труд.
– Наши строители работали и днём, и ночью. Это был настоящий подвиг. Я им бесконечно благодарен, – отметил Андрей Назаров. – Башкирским опытом ударной стройки заинтересовались в других регионах.
Добавим, что более 80% стройматериалов, примененных на новостройке, произведены в Башкортостане. В нынешних условиях это стало ощутимой поддержкой для местных производителей.
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